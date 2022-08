Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagvormittag (06.08.2022) bei Arbeiten an einem Wohnhaus in Fürth Ronhof vom Dach gestürzt. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Mann führte Spenglerarbeiten an einer Gaube auf dem Dach in der Storchenstraße durch. Gegen 10:30 Uhr stürzte er aus noch nicht geklärter Ursache zu Boden und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte den Mann umgehend in ein Krankenhaus, wo er noch am gleichen Tag auf Grund der schweren Verletzungen verstarb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

