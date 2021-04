Der 19-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer waren gegen 19:15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberasbach und Lind unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den schwarzen Audi A4 und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Liegen. Beide Insassen erlitten bei dem Verkehrsunfall leichtere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An dem Audi entstand ein Totalschaden.

Beamte der Polizeiinspektion Stein nahmen den Unfall vor Ort auf. Neben mehreren Streifen der Polizei waren zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Marc Siegl / tb

