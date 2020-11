Oberasbach vor 19 Minuten

Oberasbach: Flucht vor Verkehrskontrolle endete in Gartenzaun

Oberasbach (ots) - In der Nacht von Samstag (07.11.2020) auf Sonntag (08.11.2020) versuchte der 18-jährige Fahrer eines grauen Smart in Oberasbach (Lkrs. Fürth) einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Seine Flucht endete schließlich in einem Gartenzaun.