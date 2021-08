Oberasbach vor 1 Stunde

Oberasbach: Einbrecher entwendet Schmuck - Zeugenaufruf

Oberasbach (ots) - Am Montagvormittag (02.08.2021) stieg ein bislang unbekannter Täter über ein offenes Fenster in ein Einfamilienhaus in Oberasbach ein und entwendete Schmuck. Die Kriminalpolizei Fürth sucht nach Zeugen.