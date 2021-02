Fürth vor 17 Minuten

Fürth: Zusammenstoß zweier Radfahrer - Polizei sucht Unfallzeugen

Fürth (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag (28.01.2021) soll es in der Nähe der Siebenbogenbrücke in Fürth zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen sein. Zur Unfallabwicklung sucht die Verkehrspolizei Fürth jetzt nach einem der beteiligten Radfahrer. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.