Gegen 01:45 Uhr war der Range Rover auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vacher Straße unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam der Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte in eine Gartenmauer. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Die Fürther Verkehrspolizei bittet eventuelle Zeugen, die das Unfallfahrzeug vor dem Unfall noch gesehen haben, den Unfall vielleicht beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 973997-170 zu melden.

