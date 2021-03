Im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in die Gaststätte in der Hirschenstraße ein. In der Folge hebelten die Täter zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das daraus befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen im relevanten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell