Fürth vor 7 Minuten

Fürth: Zeugen nach Einbruch in der Fürther Südstadt gesucht

Fürth (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher drang am Sonntagmorgen (24.01.2021) in ein Autohaus und eine darüber liegende Wohnung in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.