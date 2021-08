Fürth vor 59 Minuten

Fürth: Zeugen nach Einbruch in Autohandel in Fürth gesucht

Fürth (ots) - Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten eines Autohandels in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.