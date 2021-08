Ein 27-jähriger Autofahrer geriet bereits am Dienstagabend in den Fokus einer Streife der Verkehrspolizei Fürth, da er in der Fürther Straße in Nürnberg mit einem hochwertigen Pkw eine auffällige Fahrweise an den Tag legte.

Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er den vorgezeigten Führerschein wegen eines rechtskräftigen Entzugs der Fahrerlaubnis längst abgeben hätte müssen. Der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde hatte er zuvor mit einer Versicherung an Eides Statt den Verlust seines Führerscheins vorgetäuscht. Das Dokument stellten die Beamten entsprechend sicher.

Am späten Mittwochabend gegen 22:30 Uhr trafen die Beamten den 27-Jährigen in der Nürnberger Straße in Fürth erneut beim Führen des gleichen Fahrzeugs an.

Weiterhin ergaben sich diesmal bei dem Mann Hinweise auf Drogenkonsum. Ein entsprechender Test verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beschlagnahmten die Polizeibeamten schließlich noch das hochwertige Fahrzeug, um weitere Fahrten des 27-Jährigen ohne Fahrerlaubnis zu verhindern.

Den 27-jährigen Autofahrer erwarten jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und einer falschen Versicherung an Eides Statt.

