Fürth vor 4 Stunden

Fürth: Während Auseinandersetzung gegen den Kopf getreten - Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) - Am frühen Freitagabend (05.03.2021) kam es in der Fürther Innenstadt zu einer Schlägerei unter Heranwachsenden, in deren Verlauf einem 18-Jährigen von einem bislang unbekannten Täter gegen den Kopf getreten wurde. Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.