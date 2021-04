Fürth vor 47 Minuten

Fürth: Vier Jugendliche beim Baggerfahren ertappt

Fürth (ots) - Am Samstagnachmittag (03.04.2021) wurden vier Jugendliche am Golfplatz festgenommen, nachdem sie in eine Baustelle eingedrungen waren und mit einem Bagger Gegenstände beschädigt hatten. Gegen 16:30 Uhr war das Quartett im Alter von 16 und 17 Jahren in eine Baustelle neben dem Golfplatz eingedrungen. Sie hatten den Bauzaun bei Seite geschoben und die Tür des Bauwagens aufgehebelt. Daraus entwendeten sie Fahrzeugschlüssel, um mit dem Baustellenbagger herumzufahren. Bei ihrer Fahrt beschädigten sie Holzpaletten, Blumenkübel und den Bauzaun.