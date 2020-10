Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW an der Einmündung von der Billinganlage zur Vacher Straße und ließ mehrere Fußgänger überqueren. Nachdem die Fußgänger die Straße überquert hatten, bog er mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Vacher Straße ab. Zeitgleich überquerte ein Radfahrer die Vacher Straße und es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Der Radfahrer, der durch den Pkw am Hinterrad touchiert wurde, setzte seine Fahrt anschließend fort und fuhr in Richtung Hochstraße weiter.

Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen, insbesondere den noch unbekannten Radfahrer. Dieser soll ca. 25 Jahre alt und mit einem Mountainbike unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 9739970 entgegengenommen.

