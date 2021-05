Der 25-Jährige war gegen 20:00 Uhr zu Fuß in der Langen Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Dieser lotste ihn in einen Hinterhof eines Anwesens in der Langen Straße / Ecke Jakobinenstraße. Dort stand ein weiterer offensichtlich Jugendlicher.

Der 25-Jährige wurde unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Da der 25-Jährige auf die Straße flüchten konnte ohne das Bargeld zu übergeben, rannten die Unbekannten in Richtung Stadtpark. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten nicht angetroffen werden.

Der 25-Jährige blieb unverletzt erlitt jedoch einen Schock. Eine Personenbeschreibung der beiden Jugendlichen liegt der Polizei nicht vor.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell