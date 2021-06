Am Freitagnachmittag (28.05.2021) betrat gegen 15:30 Uhr ein Mann einen Supermarkt in der Salzstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mann mindestens einen Schuss abgegeben hatte, flüchtete er ohne Beute zu Fuß in Richtung Fichtenstraße. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann entkommen.

Am Tatort führte die Fürther Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen 20-jährigen Tatverdächtigen.

Der flüchtige 20-Jährige konnte letztendlich am Sonntagabend (30.05.2021) in Thüringen festgenommen werden. Der 20-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe (eine Schreckschusswaffe) sichergestellt werden.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Aufhellung des Tatgeschehens, welche durch das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt werden, dauern an.

