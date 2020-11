Gegen 16:15 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken mit, dass sie soeben einen Einbruch in ein Gartenhaus in der Cadolzburger Straße festgestellt haben und sich der mutmaßliche Täter noch dort befinden soll. Vor Ort trafen die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth den 45-Jährigen in einem Gartenhaus an und nahmen ihn vorläufig fest.

Da der Polizei in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Gartenhäuser in Fürth gemeldet wurden, übernahm die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Fürth die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der 45-Jährige für rund ein Dutzend Einbrüche als Täter in Frage kommt. Auf Vorhalt gab der Tatverdächtige zu, für eine Vielzahl der ihm vorgeworfenen Fälle verantwortlich zu sein. Der Entwendungsschaden war jeweils relativ gering, jedoch entstand teils erheblicher Sachschaden von insgesamt einigen tausend Euro. Die Ermittlungen bzgl. möglicher weiterer Fälle dauern derzeit noch an.

