Die Täter brachten die Schmierereien in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Do) und 07:00 Uhr (Fr) auf der Baustelle der neuen Feuerwache in der Kapellenstraße an. Hierbei sprühten sie mehrere Graffitis mit Fußballbezug an die Fassade des neu errichteten Schlauchturms. Der entstandene Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Fürth sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Entsprechende Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 75905-0 entgegen.

