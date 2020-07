Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Raubdelikt unter Jugendlichen - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Freitagabend (03.07.2020) ging eine sechsköpfige unbekannte Personengruppe mehrere Jugendliche in Fürth Unterfarrnbach an und forderte Bargeld. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.