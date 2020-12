Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Radfahrer greift Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes körperlich an

Fürth (ots) - Am Dienstagvormittag (08.12.2020) kontrollierten Mitarbeiter der Stadt Fürth einen Radfahrer in der Fußgängerzone. Während der Kontrolle griff der Mann einen Mitarbeiter tätlich an.