Fürth: Radfahrer fuhr davon - Unfallflucht auf dem Pegnitztalradweg

Eine 42-jährige Fußgängerin war gegen 14:30 Uhr mit Angehörigen auf dem kombinierten Fuß- und Radweg unterhalb der Ludwigbrücke unterwegs. Aus Richtung Friedhof kommend fuhr ein bislang unbekannter Mann auf seinem Fahrrad von hinten an die Personen heran. Zwar klingelte der Radfahrer, fuhr allerdings dennoch in die 42-Jährige, die hierdurch stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung der Fürther Innenstadt, ohne am Unfallort die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Personenbeschreibung: Ca. 60 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dickliche Figur, kurze Haare, Vollbart, Brillenträger, trug einen weiß-dunkel gemusterten Fahrradhelm, unterwegs mit einem lilafarbenen Fahrrad (Marke "Giant", Modell "Granite").

Die Unfallermittlungen übernahmen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Fürth. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen bzw. Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der 0911 973997-180 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell