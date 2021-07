Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Radfahrer gegen 11:30 Uhr von der Siemensstraße in Richtung Würzburger Straße. Dort überquerte er die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerfurt und wurde von einem Pkw erfasst, der die Würzburger Straße in stadtauswärtiger Richtung befuhr.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Fürth ist derzeit mit der Unfallaufnahme betraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Würzburger Straße ist im Bereich der Unfallstelle derzeit und für die Dauer der Unfallaufnahme in stadtauswärtige Richtung gesperrt.

Die Identität des Radfahrers konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell