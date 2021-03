Fürth vor 54 Minuten

Fürth: Psychisch auffälliger Mann "tauscht" Fahrrad gegen Auto

Fürth (ots) - Am frühen Freitagmorgen (26.03.2021) entwendete ein 54-jähriger Mann einen Pkw an einer Tankstelle in der Fürther Innenstadt, während sich dessen Besitzer kurz auf der Toilette befand. Sein Fahrrad ließ der Dieb vor Ort zurück.