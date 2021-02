Gegen 20:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in der Breslauer Straße auf zwei Personen aufmerksam, welche sich an angebrachten Plakaten einer politischen Partei zu schaffen machten. Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden von den Beamten angesprochen und vorläufig festgenommen.

Offenbar hatten sie zuvor zwei Plakate zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Zudem prüft das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei, ob die beiden Tatverdächtigen in Verbindung mit dem Diebstahl von politischen Plakaten in Fürth-Poppenreuth in Zusammenhang zu bringen sind (Wir berichteten am 18.02.2021 mit Meldung 220).

