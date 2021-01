Fürth vor 1 Stunde

Fürth: POL-MFR: (83) Gefälschtes Rezept eingereicht - Festnahme

Fürth (ots) - Bereits am Mittwoch (20.01.2021) hatte eine 21-jährige Frau in der Fürther Innenstadt ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke vorgelegt, um verschreibungspflichtige Tabletten zu bestellen. Als die Frau die Ware am Folgetag mit einem Begleiter abholen wollte, nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen fest.