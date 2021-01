Fürth vor 49 Minuten

Fürth: POL-MFR: (70) Ofen beim Kochen in Brand geraten - eine Person leicht verletzt

Fürth (ots) - Am Dienstagmittag (19.01.2021) geriet in einer Wohnung in der Fürther Innenstadt ein Ofen beim Kochen in Brand. Das Feuer griff auf die gesamte Küche über, eine Person wurde hierbei leicht verletzt.