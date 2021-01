Fürth vor 36 Minuten

Fürth: POL-MFR: (68) Ladendetektiv mit Pfefferspray verletzt - Festnahme

Fürth (ots) - Am Montagabend (18.01.2021) besprühte eine 42-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Fürther Nordstadt einen Ladendetektiv mit Pfefferspray, nachdem er sie auf Grund eines zurückliegenden Diebstahls angesprochen hatte. Die Frau wurde festgenommen.