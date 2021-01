Fürth vor 1 Stunde

Fürth: POL-MFR: (49) Jugendliche hantierten mit Schusswaffe

Fürth (ots) - Am Mittwochabend (13.01.2021) hantierten zwei Jugendliche in einem Parkhaus in der Fürther Innenstadt mit einer Schusswaffe. Das Duo versuchte vor der Polizei zu flüchten.