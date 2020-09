Fürth vor 42 Minuten

Fürth: Notorische Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Fürth (ots) - Am Freitagabend (18.09.2020) wurden zwei Männer in Fürth bei einem Ladendiebstahl festgenommen. Wenige Stunden zuvor hatten sie schon in Pegnitz zugeschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.