Gegen 19:00 Uhr gerieten aus noch nicht geklärter Ursache eine Frau und drei Männer im Bereich der Händelstraße / Ecke Forsthausstraße in Fürth-Dambach in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 29-jähriger Mann im Bereich eines Gebüsches in der Händelstraße von der Frau und den zwei Männern, unter anderem mit einem bislang nicht verifizierten Gegenstand, am Kopf verletzt worden sein.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth waren der verletzte 29-Jährige sowie zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren vor Ort. Zudem konnte eine 36-jährige Frau unweit des Tatortes festgestellt werden. Der 29-Jährige musste wegen den erlittenen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gefahren und medizinisch versorgt werden. Hierbei befand sich der Mann nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Die Frau und die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Aufgrund des geschilderten Tathergangs ermittelt die Fürther Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In diesem Zusammenhang bittet die Fürther Mordkommission Zeugen, welche am Montagabend möglicherweise den Streit und die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

