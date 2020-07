Fürth vor 12 Minuten

Fürth: Mülltonnenhäuschen angezündet - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.07.2020) zündete ein bislang unbekannter Täter ein Mülltonnenhäuschen in Fürth an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat.