Gegen 07:30 Uhr informierten Zeugen die Feuerwehr über einen brennenden Abfalleimer am Pappelsteig. Das Feuer war schnell gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von über 200 EUR. Die Beamten der Polizeiinspektion Fürth stellten in dem Eimer eine verbrannte Nissenleuchte fest. Weil in den letzten Wochen mehrfach Baustelleneinrichtungen im Bereich des Stadtparks in Brand gesteckt wurden (Meldung 1774 und 1416), gehen die Ermittler auch in diesem Fall von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und untersuchen einen Zusammenhang zu den anderen Fällen.

Die Beamten bitten nun Zeugen, welche in den Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stadtparks bzw. des Wiesengrunds gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 75905 - 0 zu melden.

