Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Marihuanageruch führte Polizei zu mutmaßlichem Drogenhändler

Fürth (ots) - In einer Wohnung in der Südstadt fanden Streifen der Polizeiinspektion Fürth in der Nacht zum Dienstag (28.07.2020) diverses Rauschgift. Die Beamten hatten die Wohnung überprüft, nachdem aus der Nachbarschaft ein verdächtiger Geruch gemeldet worden war.