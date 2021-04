Fürth vor 58 Minuten

Fürth: Laute Knallgeräusche in Wohnung lösen größeren Polizeieinsatz aus

Fürth (ots) - In der Nacht von Freitag (16.04.2021) auf Samstag (17.04.2021) verlor ein Mann in der Fürther Südstadt die Kontrolle über sein Handeln. Er verschanzte sich in seiner Wohnung und bedrohte die Einsatzkräfte. Das SEK konnte den Mann überwältigen. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.