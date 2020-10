Gegen 13:00 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Bekleidungsgeschäfts an der Fürther Freiheit einen Mann, welcher zwei Jacken im Wert von circa 115 Euro in eine mitgeführte Tasche packte. Danach verließ er ohne zu bezahlen das Kaufhaus. Als der Angestellte den Mann darauf ansprach, flüchtete der Mann über die Bahngleise in Richtung Karolinenstraße. Hierbei bewarf er seinen Verfolger mit mehreren Steinen. Der Angestellte wurde durch mindestens einen Steinwurf leicht verletzt.

In einem Hinterhof eines Anwesens in der Karolinenstraße gelang es dem Angestellten den mutmaßlichen Ladendieb festzuhalten und die Polizei zu verständigen. Der 51-jährige mutmaßliche Ladendieb versuchte sich mehrmals mit Schlägen loszureißen und erneut zu flüchten. Die kurz darauf eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth konnte den 51-Jährigen festnehmen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 51-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Zudem stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen den Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung.

Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Angestellte des Bekleidungsgeschäfts konnte trotz der leichten Verletzungen seine Arbeit weiter fortsetzen./

