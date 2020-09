Um kurz nach 02:00 Uhr hatte eine Anwohnerin die Polizei verständigt. Drei augenscheinliche Jugendliche versuchten mit brachialer Gewalt, einen Zigarettenautomaten in der Flößaustraße aufzubrechen. Hierzu hatte das Trio den Automaten bereits aus der Wandverankerung gerissen.

Als Polizeistreifen am Tatort eintrafen flüchteten die drei Täter. Zwei von ihnen konnten kurz darauf durch zivile Beamte der Fürther Polizei in der Kellermannstraße festgenommen werden. Trotz Fortführung der Fahndung durch mehrere Streifen konnte der dritte Tatbeteiligte in der Folge nicht mehr festgenommen werden.

Die erste Überprüfung des Zigarettenautomaten ergab, dass es den drei Tätern nicht gelungen war, diesen zu öffnen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Im Anschluss an die Beweissicherung übergaben die Polizeibeamten die beiden alkoholisierten 17-jährigen Tatverdächtigen an ihre Eltern. Die Ermittlungen in Bezug auf den dritten Tatverdächtigen dauern an.

