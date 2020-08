Fürth: Illegale Ablagerungen von asbesthaltigem Müll - Zeugenaufruf

Innerhalb des oben genannten Zeitraums stellte die Polizei in Waldgebieten, Feldern und neben Flurwegen in sieben Fällen illegal entsorgten Müll fest. Hierbei handelte es sich überwiegend um größere Mengen asbesthaltiger Eternit-Wellplatten, abgeschnittene Regenrinnen aber auch Kühlschränke, Mikrowellen und Hausmüll. Die Ablagerungen wurden in folgenden Bereichen festgestellt:

Stein, Ortsteile Loch und Unterbüchlein

Roßtal, Ortsteile Buttendorf und Weitersdorf

Großhabersdorf, Ortsteil Fernabrünst

Langenzenn, Ortsteil Erlachskirchen

Zirndorf, Ortsteil Weinzierlein

Aufgrund der Art des Mülls können Dienstleistungsunternehmen oder Firmen als Verursacher nicht ausgeschlossen werden, welche möglicherweise schon ab Ende des Jahres 2019 Aufträge für Dachreparaturen, Hausentrümpelungen oder Entsorgung von Sondermüll angenommen und durchgeführt haben. Die Auftraggeber für solche Arbeiten könnten wichtige Zeugen für die polizeilichen Ermittlungen sein.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Privatpersonen, welche im Laufe des Jahres entsprechende Aufträge an Firmen erteilt haben, aber auch Personen, welche möglicherweise die Ablagerungen beobachtet haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

