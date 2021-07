Fürth vor 50 Minuten

Fürth: Hochzeitsfeier eskaliert - mehrere Personen verletzt

Fürth (ots) - Streitigkeiten auf einer Hochzeitsfeier lösten am Freitagabend (16.07.2021) in der Fürther Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz aus. Mehrere Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.