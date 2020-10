Fürth vor 58 Minuten

Fürth: Grundschule nach Brand in Jungentoilette evakuiert

Fürth (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.10.2020) gab es in der Fürther Innenstadt einen größeren Feuerwehreinsatz, nachdem ein Brandmelder in einer Grundschule ausgelöst hatte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt.