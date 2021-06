Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Grafitisprayer - Polizei nimmt in Tatortnähe 5 Tatverdächtige fest

Fürth (ots) - Auf frischer Tat nahmen Beamte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.06.2021) in der Fürther Südstadt fünf Tatverdächtige fest. Die Personen stehen im Verdacht, zuvor eine Hauswand mit Graffitis besprüht zu haben. Kurz nach Mitternacht beobachtete ein aufmerksamer Bürger eine Personengruppe in der Amalienstraße, die eine Hauswand mit Graffitis besprühte.