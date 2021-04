Die Beamten führten die Messungen in den Nachmittagsstunden auf der B8 zwischen Burgfarrnbach und Seukendorf durch. Insgesamt überschritten 77 Verkehrsteilnehmer die in dem Bereich erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Während 64 Verkehrsteilnehmer mit Verwarnungen davonkamen, überschritten 13 Fahrerinnen und Fahrer die Höchstgeschwindigkeit um 21 km/h oder mehr und müssen deshalb mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Den Höchstwert erzielte der Fahrer eines Audi A4 - er fuhr mit 216 km/h durch die Messstelle. Der Mann muss nun neben zwei Punkten in Flensburg und einer Geldbuße in Höhe von 600 Euro mit einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

