Fürth: Gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gefahren - Pkw fing Feuer

Fürth (ots) - In der Nacht von Dienstag (17.08.2021) auf Mittwoch (18.08.2021) kollidierte eine 25-jährige Frau in Fürth Oberfürberg mit ihrem Pkw mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Ihr VW Polo geriet bei dem Unfall in Brand.