Gegen 00:40 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale eine größere Feierlichkeit in einer Shisha-Bar in der Königstraße in Fürth mit. Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten der Polizeiinspektion Fürth eine Vielzahl von Personen fest, die sich in der Lokalität aufhielten und sich augenscheinlich nicht an die geltenden Infektionsschutzbestimmungen hielten.

Die Polizeibeamten führten daraufhin eine Gaststättenkontrolle durch. Hierbei stellten die Polizisten mehrere infektionsschutzrechtliche Verstöße fest. U.a. verzichteten die anwesenden Personen weitestgehend auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Mindestabstände wurden ebenfalls überwiegend nicht eingehalten. In der Spitze sollen sich in dem Lokal außerdem entgegen der bestehenden Auflagen rund 100 Personen aufgehalten haben. Der Großteil hatte sich bereits beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernt.

Die Polizeibeamten lösten die Veranstaltung aus Gründen des Infektionsschutzes sofort auf und leiteten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die diesbezüglichen weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Fürth geführt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell