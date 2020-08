Fürth: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 21:10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Chevrolet-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße in Fürth. Als er nach links in die Würzburger Straße in stadtauswärtige Richtung abbog, erfasste der Pkw eine 62-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

