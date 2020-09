Am Dienstagmorgen (22.09.2020) zeigte die Verwaltung des Fürther Friedhofes die mutwillige Beschädigung der öffentlichen Toilette des Areals in der Erlanger Straße mit. Offensichtlich hatte sich in den letzten Wochen immer wieder eine Gruppe von Unbekannten am eigentlich "stillen Örtchen" getroffen und gefeiert. Hierbei hatten die Personen auch Schmierereien an den Wänden hinterlassen.

Unter anderem war ein Hakenkreuz, eine SS-Rune sowie eine Abbildung eines männlichen Geschlechtsteiles mit schwarzer Schrift an die Wand geschmiert worden. Daneben fanden sich auch jugendtypische Schmierereien. Es entstand ein Sachschaden von 750 Euro.

Die Polizeiinspektion Fürth sucht nun Zeugen der Vorfälle:

- Wer hat in den letzten Wochen eine Gruppe von Personen in der Toilette des Friedhofes wahrgenommen, die diese offensichtlich als Treffpunkt nutzten?

- Wer hat Personen gesehen, die in der Friedhofstoilette Schmierereien anbrachten?

- Wer hat andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen in der Friedhofstoilette in Zusammenhang stehen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905 0 zu melden.

