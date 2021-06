Fürth vor 24 Minuten

Fürth: Flüchtiger Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Fürth (ots) - Am Montagmorgen (14.06.2021) kam es in einem Geschäft in der Fürther Südstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und nahm einen dringend Tatverdächtigen fest.