Gegen 15:15 Uhr fuhr der 65-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Betriebsweg entlang des Main-Donau-Kanals in Richtung Oberfürberg. Etwa 200 Meter nach der Einmündung Am Europakanal/Forsthausstraße kamen ihm drei Fußgängerinnen (zwei Frauen und ein Mädchen) entgegen. Bei dem Versuch, die Gruppe rechts zu passieren, wich das Kind in Richtung des Fahrradfahrers aus und es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide zu Fall kamen.

Anschließend trennte man sich einvernehmlich, da die Mutter mit der etwa sechsjährigen Tochter zur Untersuchung etwaiger Verletzungen ein Krankenhaus aufsuchen wollte. Der leicht verletzte 65-Jährige wartete an der Unfallstelle auf das Eintreffen der Verkehrspolizeiinspektion Fürth. Die Personalien der zwei Frauen und des Kindes sind bislang nicht bekannt. Eine Nachfrage bei den Kliniken im näheren Umfeld verlief bisher ohne Erfolg.

Die Mutter des verletzten Mädchens wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürth in der Soldnerstraße 10 oder unter der Rufnummer 0911 973997-171 zu melden.

