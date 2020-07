Fürth vor 22 Minuten

Fürth: Fahrkartenentwerter gestohlen - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01./02.07.2020) im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr am U-Bahnhof Rathaus in Fürth einen Fahrkartenentwerter gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Fürth.