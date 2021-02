Gegen 20:15 Uhr kletterten die zwei Diebe über den Zaun des Autohandels in der Fürther Benno-Strauß-Straße und begaben sich zu einem im Hof geparkten Pkw. Diesen hoben sie mit einem Wagenheber an um mutmaßlich Teile des Fahrzeugs zu stehlen. Allerdings bemerkte ein Mitarbeiter des Geschäfts die beiden Personen. Daraufhin ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung des nahen Main-Donau-Kanals.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei über Notruf. Daraufhin leitete die Einsatzzentrale sofort eine Fahndung mit einer Vielzahl von Streifen und einem Polizeihund ein. Weil sich der Autohandel in einem weitläufigen Gewerbegebiet befand, wurde zudem ein Polizeihubschrauber hinzugezogen.

Da die erfolglosen Diebe unerkannt entkamen sucht die Polizei nun Zeugen der Tat:

- Wem sind vor oder nach dem genannten Zeitpunkt in der Nähe der Fürther Benno-Strauß-Straße zwei verdächtige Personen aufgefallen?

- Wer hat insbesondere am Samstag nach 20:20 Uhr Personen bemerkt, die offensichtlich wegrannten oder sich an einer Örtlichkeit in der Nähe des Tatortes versteckten?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Stefan Bauer

