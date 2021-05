Die Halle in der Hafenstraße war bereits über das Wochenende vom 08.05.2021 auf 09.05.2021 von unbekannten Tätern angegangen worden. Damals kamen Reifen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro abhanden (Meldung 659).

Über das vergangene Wochenende ist die Lagerhalle erneut Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte entwendeten abermals rund 200 Reifen im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Fürther Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen nun, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht und bitten weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Über das Wochenende findet üblicherweise kein Betrieb in der Firma statt, sodass insbesondere Lkw, die das Gelände an den besagten Wochenenden befahren haben, von Interesse der Ermittler wären. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Marc Siegl / tb

