Der Unbekannte ging die Tür des Juweliers in der Schwabacher Straße in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Mi) und 08:30 Uhr (Do) an und versuchte, diese gewaltsam zu öffnen. Hierbei verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

